C'est un oiseau, c'est un avion, c'est un hélicoptère ! L'emoji d'hélicoptère montre un hélicoptère avec un pare-brise arrondi, une hélice et un rotor de queue. La couleur et le style de l'emoji de l'hélicoptère varient selon le clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour parler d'aviation, de vol, d'hélicoptères de sauvetage et de circuits en hélicoptère. Ce moyen de transport est très pittoresque en raison du grand pare-brise qui vous permet de voir la terre en dessous de vous. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'hélicoptères, de vol et d'aller très haut dans le ciel. Exemple : Dan va nous monter sur son 🚁 pour obtenir des images aériennes.

Copie

Keywords: hélicoptère, véhicule

Codepoints: 1F681

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )