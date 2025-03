Si vous faites un voyage au plus profond de la mer, vous pourriez rencontrer une sirène, une sirène ou un homme. Ok, alors que les merpeople sont des créatures imaginaires, ils sont aimés de tous. Un merperson est mi-humain et mi-poisson. L'emoji montre une personne avec une queue de poisson en bas au lieu de jambes. Une variante de genre du merperson tient un trident. L'emoji merperson se décline en différents tons de peau et sexes. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de la vie marine ou de créatures mythiques. Exemple : "J'aimerais pouvoir être un 🧜🏼 quand je serai grand, mais ma mère dit qu'ils ne sont pas réels.

Keywords: créature aquatique, sirène, triton

Codepoints: 1F9DC

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )