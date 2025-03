Cette clé peut déverrouiller le coffre contenant un trésor très précieux. C'est une ancienne clé, vous savez donc que le trésor est ancien et qu'il vaudra beaucoup plus maintenant qu'il ne l'était à l'époque. L'ancien emoji de clé montre une clé de style antique avec un trou ouvert en haut. La clé à l'ancienne peut donner un sentiment du passé, quelque chose d'antique et de précieux. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose de vieux comme un coffre, quelque chose qui vaut beaucoup d'argent ou un indice d'information. Exemple : la poitrine de grand-mère ne peut être ouverte qu'avec le 🗝 qu'elle porte autour du cou.

Keywords: clé, clé ancienne, serrure

Codepoints: 1F5DD FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )