Tic tac va l'horloge. Le temps est toujours en mouvement. Le chronomètre vous permet de voir à quelle vitesse ou à quelle vitesse vous vous déplacez dans un laps de temps donné. L'emoji chronomètre montre un chronomètre traditionnel, avec les chiffres d'une horloge et un bouton sur le dessus. Un chronomètre est un appareil de mesure du temps et est généralement utilisé dans des activités telles que les courses sur piste, les courses de voitures et les entraînements. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'une course, d'un record du monde, de quelque chose de rapide ou de temps. Exemple : John peut courir 200 mètres en seulement 30 secondes ⏱.

Keywords: chronomètre, heure

Codepoints: 23F1 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )