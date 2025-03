La vie collégiale ! Soit vous avez fait la fête, soit vous avez obtenu un excellent GPA. Si vous avez fait les deux, vous devez mentir. L'emoji étudiant montre la photo d'une personne portant un chapeau de graduation noir. L'emoji étudiant est disponible dans différents tons de peau et sexes. Cet emoji donne le sentiment d'être intelligent et éduqué. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'étudiants, d'éducation, d'écoles, de collèges, d'universités et de cérémonies de remise des diplômes. Exemple : Hip Hip Hourra ! Jenny sera diplômée l'année prochaine 👩‍🎓

Keywords: diplôme, étudiant, étudiant (tous genres), étudiante

Codepoints: 1F9D1 200D 1F393

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )