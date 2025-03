Vire-se... no sentido horário! O emoji no sentido horário indica que algo está se movendo no sentido horário. O emoji de setas verticais no sentido horário mostra um quadrado azul, contornado em preto, com duas setas criando um loop em um ângulo de 90 graus para cima. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de setas verticais no sentido horário pode ser usado para falar sobre uma rotação, direção ou comando. Também pode ser usado para significar a repetição de uma faixa de música ou o recarregamento de uma página da web. Exemplo: “Selecione 🔃 para girar no sentido horário”

Keywords: recarregar, sentido horário, seta, setas verticais no sentido horário

Codepoints: 1F503

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )