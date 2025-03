Hora de alternar! O emoji de símbolos de entrada representa o botão usado em um teclado virtual para inserir uma variedade de símbolos em seu texto. O símbolo de entrada mostra um quadrado com quatro símbolos no centro; uma marca postal japonesa, e comercial, um sinal “@” e um sinal de porcentagem. A cor e o estilo deste emoji variam de acordo com o teclado emoji. Use o botão de entrada de símbolos quando estiver falando sobre diferentes símbolos, programação, software ou digitação. Exemplo: Gina, você tem que apertar o botão 🔣 para acessar os símbolos”

Copiar

Keywords: 〒♪&%, digitação, símbolos

Codepoints: 1F523

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )