O emoji do símbolo da paz é a maneira perfeita de compartilhar paz, amor e união com os amigos. Este quadrado roxo com um símbolo branco circular no centro pode ser enviado ao discutir religiões, crenças e valores. O emoji do símbolo da paz faz parte da família dos emojis religiosos e de crença.

Keywords: paz, símbolo, símbolo da paz

Codepoints: 262E FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )