Este emoji apresenta um homem ou uma mulher com uma chave inglesa, geralmente na mão. Quando algo precisa ser consertado, seja seu carro ou qualquer outra coisa, um homem com uma chave inglesa geralmente pode ajudá-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Deixe seu amigo saber que você precisa de ajuda mecânica ou está na oficina mecânica com este emoji útil.

Keywords: comerciante, eletricista, encanador, mecânico, mecânico trabalhando

Codepoints: 1F9D1 200D 1F527

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )