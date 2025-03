Quando oramos, esperamos. As mãos postas são usadas para comunicar exatamente isso: oração e esperança. Essas mãos que se tocam também podem ser uma forma de olá em algumas trocas culturais, já que as mãos cruzadas com um arco significam olá ou adeus. Este emoji também pode ser usado para expressar gratidão. Às vezes, esse emoji pode ser usado como um high-five ou parabéns. Sempre que o vir, certifique-se de ler as dicas de contexto!

Copiar

Keywords: gesto, mão, mãos juntas, reza, rezando, rezar

Codepoints: 1F64F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )