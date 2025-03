O emoji da lápide representa o tipo de lápide que pode ser encontrado em um cemitério. Em algumas plataformas, mostra RIP escrito na parte superior. O emoji da lápide pode ser usado como decoração de Halloween junto com os emojis de abóbora e fantasma. Também pode ser usado sozinho ou com o emoji do caixão para um contexto triste.

Keywords: cemitério, lápide, sepultura

Codepoints: 1FAA6

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )