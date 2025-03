Esses dois corações giratórios estão em movimento, girando um ao redor do outro como a lua orbita a terra - só que está implícito que está indo a um ritmo mais rápido do que uma órbita a cada 27 dias. Use este emoji para falar sobre duas pessoas que claramente estão tão apaixonadas que parece que seus corações estão em um movimento suave.

Keywords: corações girando, girando

Codepoints: 1F49E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )