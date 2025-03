Sentindo-se apaixonado, apaixonado, brincalhão? Talvez você tenha sido atingido por uma das flechas do Cupido. Do mito grego, Cupido é o deus querubim do desejo e da atração. Em oposição à castidade, o Cupido representa a frase “o amor vence tudo”, ou talvez até a paixão incontrolável. O ícone do Dia dos Namorados, a flecha do Cupido em um coração passou a representar a devoção, o amor e a paixão de um garoto da escola. Este emoji aparece com corações de cores diferentes, setas e setas em direções diferentes.

Keywords: amor, coração, coração com flecha, emoção, flecha

Codepoints: 1F498

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )