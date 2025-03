Uma página de calendário é representada aqui com fundo branco e cabeçalho principalmente vermelho. A data comumente mostrada é 17 de julho, quando o iCal foi introduzido pela primeira vez para a Apple. Agora se tornou o “Dia Mundial do Emoji”, por causa da data indicada no calendário. Em outras plataformas, eles mudam o dia para o dia em que seu aplicativo foi lançado, como no Twitter, onde é 21 de março.

Copiar

Keywords: calendário, data, datas

Codepoints: 1F4C5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )