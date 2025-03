Isso é novo, nunca vimos nada parecido antes. O novo emoji de botão mostra um quadrado com um “NOVO” branco no centro do quadrado. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. O novo emoji de botão é usado para representar algo novo. Use este emoji para enfatizar alguma nova informação, uma nova ideia, novos produtos ou novas pessoas sendo adicionadas ao seu bate-papo em grupo. Exemplo: 🆕 Sapatos de edição limitada. Envie-me uma mensagem para o preço.

Keywords: botão "new", new, novo

Codepoints: 1F195

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )