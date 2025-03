Você já quis usar um emoji para dizer a alguém que pagará pela refeição? No Japão, o símbolo para expressar isso é o botão japonês de “taxa de serviço”. O botão japonês de “taxa de serviço” é um quadrado azul, contornado em preto, com um caractere japonês branco dentro. A cor e o estilo deste emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji japonês de “taxa de serviço” é frequentemente usado no Japão para expressar que algo é complementar e pode ser usado em uma variedade de configurações, desde um restaurante concedendo um item grátis a um de seus clientes regulares ou um amigo pagando a conta de outro. Exemplo: “Jen, sua bebida = 🈂️”

Codepoints: 1F202 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )