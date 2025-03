Procurando uma pechincha? Quem não gosta de economizar dinheiro! O botão japonês de “pechincha” mostra um círculo vermelho com o símbolo japonês branco para “pechincha” no meio. A cor do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji está associado a bons negócios, descontos e economia de dinheiro durante as compras. Use este emoji para contar a seus amigos sobre a grande venda no mercado. Exemplo: Pessoal, tem um grande 🉐 hoje. 80% de desconto em tudo na loja!

Keywords: “barganha”, botão japonês de “barganha”, ideograma, japonês, 得

Codepoints: 1F250

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )