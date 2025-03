O emoji de botão “aceitável” japonês é um “aceitável” branco e em negrito escrito em japonês, mostrado com um círculo laranja como pano de fundo. Este emoji de botão pode ser usado no lugar do emoji de símbolo de mão “ok” para mostrar que algo é mediano, mas aceitável, como uma nota C+.

Copiar

Keywords: “aceitável”, botão japonês de “aceitável”, ideograma, japonês, 可

Codepoints: 1F251

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )