Esta não é a música certa, por favor toque a última faixa. O último emoji do botão de rastreamento mostra um quadrado com duas pequenas setas brancas voltadas para a esquerda apontando para um pequeno retângulo branco. Você provavelmente já viu este símbolo em seu dispositivo de música. O emoji do botão da última faixa representa o botão que você pressionaria em seu aparelho de som ou dispositivo de música para ouvir a última música de um álbum. Use este emoji ao falar sobre música, aparelho de som, rádio ou música, artista ou álbum. Exemplo: Kenny, toque a última música. ⏮ Esse é o meu favorito.

Keywords: botão de faixa anterior, cena anterior, faixa anterior, seta, triângulo

Codepoints: 23EE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )