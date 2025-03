Vá devagar e use o emoji do botão de descida rápida. O emoji do botão de descida rápida mostra um quadrado, com dois triângulos brancos apontando 90 graus para baixo. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. O botão Fast down permite diminuir a velocidade do áudio em 2 ou 3 vezes a velocidade normal. Este emoji é frequentemente associado a efeitos de áudio, visuais e de edição. Algumas pessoas também usam esse emoji como uma seta direcional para baixo. Exemplo: “Gina tem que selecionar ⏬ para diminuir a velocidade”

Copiar

Keywords: botão de avanço para baixo, para baixo, retroceder rápido, seta, seta dupla para baixo

Codepoints: 23EC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )