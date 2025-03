O botão CL é um emoji quadrado vermelho com as letras em negrito “CL” em branco. Este emoji refere-se ao botão “limpar” que costumava ser comum em produtos eletrônicos como telefones e calculadoras. Use-o quando cometer um erro que gostaria de desfazer ou “limpar” do registro.

Keywords: botão cl, cl

Codepoints: 1F191

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )