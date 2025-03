Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Se for do tipo A, este emoji foi feito especialmente para você! Quer você seja A positivo ou A negativo, o emoji do botão A (tipo de sangue) representa com precisão o tipo de sangue que corre em suas veias. Este emoji é mais adequado em um ambiente médico, embora algumas pessoas possam usá-lo simplesmente como a letra A.

Keywords: a, botão a (tipo sanguíneo), sangue, tipo a, tipo sanguíneo, tipo sanguíneo a

Codepoints: 1F170 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )