Um aperto de mão é um gesto comumente usado como saudação ou como sinal de acordo entre dois indivíduos. As mãos dos indivíduos se encontram no meio para se unirem e se apertarem em um contrato ou no primeiro encontro. Este emoji pode ser usado para promover paz, unidade e consenso em uma mensagem de grupo que está ficando um pouco controversa sobre qual lugar de taco é o melhor.

Keywords: aperto, aperto de mãos, combinado, cumprimento, mãos

Codepoints: 1F91D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )