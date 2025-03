Regardez dans le ciel la nuit et vous regarderez la galaxie de la Voie lactée. C'est énorme et ce n'est qu'une des nombreuses galaxies de l'univers. L'emoji de la voie lactée montre une image de la galaxie de la voie lactée et ses étoiles éclairantes. La voie lactée est la galaxie qui contient la planète Terre et son système solaire. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de l'espace, des astronautes, des étoiles, des planètes, du système solaire, de la galaxie, des météores, des signes du zodiaque, des extraterrestres, de la science ou de l'astronomie. Vous pouvez également utiliser cet emoji lorsque vous parlez d'une nuit romantique sous les étoiles, du camping ou de l'observation des étoiles. Exemple : Nous devrions pouvoir voir toute la Voie lactée 🌌 lors de notre voyage de camping !

Keywords: espace, voie lactée

Codepoints: 1F30C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )