Dans la vie, la déception arrive. Ce n'est pas un grand sentiment. La déception fait mal, elle nous met de mauvaise humeur, nous agace et parfois nous fait honte. L'émoji du visage déçu montre un visage aux yeux fermés et à la bouche fermée et pincée. Cet emoji ressemble au visage d'une personne qui a trop souvent été déçue. Cet emoji dégage une ambiance d'insatisfaction, de déception et de tristesse. Utilisez cet emoji pour exprimer le sentiment que vous ressentez lors d'une rupture, d'un test raté, d'un voyage annulé ou lorsque de mauvaises nouvelles arrivent. Exemple : "C'est la 3e année consécutive que Brad a oublié mon anniversaire 😞."

Keywords: déçu, visage

Codepoints: 1F61E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )