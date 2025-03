C'est un nouveau sac à main ? Est-ce un concepteur ? Un sac à main contient beaucoup d'objets de valeur et il peut aussi valoir beaucoup d'argent s'il est fabriqué par un designer célèbre. L'emoji sac à main montre un sac à main en forme de boîte avec des sangles rondes. La couleur du sac à main varie en fonction du clavier emoji. L'emoji de sac à main est souvent associé à la mode, aux sacs de créateurs et à l'argent. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de sacs à main et de mode. Exemple : Laura 👜 vaut mon loyer pour le mois.

Copie

Keywords: sac, sac à main, vêtements

Codepoints: 1F45C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )