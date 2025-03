Envie de surprendre vos enfants ? Achetez ou fabriquez une piñata et remplissez-la des jouets et des bonbons préférés de votre enfant. Donnez-leur un bâton en bois et laissez-les frapper à tour de rôle jusqu'à ce que le bonbon tombe. L'emoji piñata montre une pinata décorée de couleurs vives. La forme varie en fonction du clavier emoji. La piñata peut être remplie d'une variété de jouets et de friandises. C'est une façon amusante de surprendre et de divertir les enfants lors d'une fête d'anniversaire. Les adultes s'amusent même beaucoup à y jouer. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'une fête, d'une fête, d'une surprise, d'enfants, de bonbons, de vacances mexicaines ou d'un événement à thème. Exemple : Sam, s'il te plaît, n'oublie pas d'apporter le à la fête de ce soir. Si vous oubliez, les enfants seront très contrariés.

