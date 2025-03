L'emoji de la personne âgée est un visage non genré avec des cheveux courts, une bouche ouverte souriante et des rides autour de la bouche et du menton. Certaines versions montrent également la personne portant des lunettes (c'est la meilleure façon de connaître la différence entre cet emoji et l'emoji vieil homme et vieille femme). Pour utiliser cet emoji, vous pouvez parler d'une personne d'âge moyen ou d'une personne âgée en général. Associez cet emoji de personne âgée à l'emoji de la maison pour dire que votre maison vieillit.

Copie

Keywords: adulte, âgé, genre neutre, personne âgée

Codepoints: 1F9D3

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )