L'emoji fée montre une petite créature magique en plein vol avec un corps arqué, des ailes blanches et une baguette magique avec une étoile à son extrémité. La fée homme, la fée femme et la fée neutre arborent une variété de cheveux et de vêtements colorés. Parfois, la seule explication raisonnable d'un événement miraculeux dans votre vie est l'intervention divine de Tinkerbell. Envoyez la fée à vos amis lorsque vous voulez leur rappeler à quel point leur amitié est vraiment magique pour vous.

Keywords: obéron, personnage féérique, puck, titania

Codepoints: 1F9DA

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )