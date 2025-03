Continuez, continuez et persévérez. Le visage persévérant est un emoji qui traverse une lutte. Il montre le visage de quelqu'un qui est dépassé, prêt à abandonner et à arrêter. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes frustré, dépassé et que vous vous poussez à accomplir une tâche. Quand les choses se corsent, les coriaces s'y mettent.