Cet emoji représente l'honneur, la bravoure et les difficultés rencontrées par les soldats et les vétérans. Il est décerné aux hommes et aux femmes qui servent leur pays, combattent, gagnent des guerres ou sont blessés au combat. Ce dernier est appelé "cœur violet". Le but de cette médaille est de montrer les réalisations et les sacrifices d'un soldat actuel ou ancien.

Keywords: médaille, médaille militaire

Codepoints: 1F396 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )