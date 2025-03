Alors que les feuilles d'érable sont disponibles dans une variété de couleurs, en particulier pendant la saison d'automne, cet emoji représente une feuille d'érable avec des teintes rouges et orange. Au Canada, de septembre à novembre, les feuilles des érables prendront différentes variations de rouge, jaune, orange et brun, avant de tomber inévitablement des branches, en prévision de la saison froide. Au printemps, les feuilles vertes fraîches repousseront et le processus recommencera. Ce sont les joies d'avoir quatre saisons bien distinctes.

Keywords: feuille, feuille d’érable

Codepoints: 1F341

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )