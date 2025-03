Le désert est un endroit douloureusement chaud le jour et très froid la nuit. C'est sec, grand et désolé. Il pourrait également comporter une oasis ou un mirage. Les déserts peuvent également avoir une variété de sensations, les déserts occidentaux, les déserts du Moyen-Orient et les déserts asiatiques sont tous très différents. Cet emoji est plus associé à un désert occidental. L'emoji du désert montre le soleil, le sable, un cactus et parfois une montagne déserte. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez du désert, d'une journée chaude, de quelque chose de vraiment sec ou d'un événement sur le thème du désert.

Exemple : « Le poulet de Kari était aussi chaud et aussi sec que le désert 🏜

Copie

Keywords: désert

Codepoints: 1F3DC FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )