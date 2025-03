Ah ! L'odeur fraîche des arbres à feuilles persistantes. Il existe de nombreuses variétés d'arbres à feuilles persistantes. Certains sont abattus et placés dans des maisons et décorés pendant les vacances de Noël. Cet arbre aime le froid et ne perd pas ses feuilles pendant l'hiver. Les feuilles de cet arbre sont appelées aiguilles. L'emoji d'arbre à feuilles persistantes montre un arbre à feuilles persistantes pointu avec son tronc brun visible en bas. L'arbre à feuilles persistantes est un symbole de force et de détermination. Utilisez cet emoji pour parler des forêts, de la randonnée, de la nature, des arbres verts, de Noël, de la force ou de l'hiver. Exemple : Hank est aussi fort que 🌲

Keywords: arbre, conifère

Codepoints: 1F332

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )