Un cœur blanc symbolise un amour pur, propre et innocent. L'emoji cœur blanc montre une forme de cœur de couleur blanche. Le cœur blanc dégage un sentiment de pureté, d'innocence, de joie, de bonheur, de positivité et de toutes les bonnes choses. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un amour ou d'une union pure et innocente. Vous pouvez également l'utiliser comme symbole de paix. Exemple : L'amour de John et Lisa est si pur. J'ai hâte pour leur mariage 🤍.

Copie

Keywords: blanc, cœur blanc

Codepoints: 1F90D

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )