Oh c'est ma confiture! Si la chanson que vous écoutez en ce moment est si bonne que vous voulez l'entendre à nouveau, le bouton de répétition est votre réponse ! L'emoji du bouton de répétition montre un carré, avec deux flèches blanches créant une boucle. Les flèches symbolisent que lorsque l'un se termine, l'autre commence, ce qui crée une boucle sans fin. Le style et la couleur des emoji varient selon le clavier emoji. En règle générale, vous trouverez cet emoji à l'intérieur d'une plate-forme audio, comme un service de diffusion de musique, utilisé comme un bouton pour activer et désactiver la fonction de répétition. Utilisez cet emoji lorsque vous voulez dire à votre ami de rejouer votre chanson préférée. Exemple : « Tim, je veux réécouter la dernière chanson. Mettez-le 🔁”

Keywords: bouton répétition, flèche, flèches en cercle, sens horaire

Codepoints: 1F501

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )