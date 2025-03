Une décoration en pin, également connue sous le nom de "Kadomatsu" en japonais, est un arrangement qui est généralement placé avec soin à l'extérieur de la maison autour des festivités du Nouvel An, pour accueillir les esprits et encourager une année heureuse et saine à venir. Ces arrangements en bambou sont souvent ornés de verdure et parfois de fleurs, pour un effet supplémentaire. Utilisez cet emoji pour souhaiter à vos amis et à votre famille un joyeux Nouvel An japonais.

Copie

Keywords: bambou, bambou décoratif, fête, japonais, plante

Codepoints: 1F38D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )