Elle est un bébé si précieux et dort comme un ange. L'emoji bébé ange dégage une pure sensation de douceur et de joie. L'emoji bébé ange montre le visage souriant d'un bébé avec une auréole et des ailes. Cet emoji se décline en différents tons de peau. L'emoji bébé ange est souvent associé à quelque chose ou à quelqu'un qui est saint, pur, doux, angélique, religieux et bon. Cet emoji est également utilisé pour représenter un chérubin ou un cupidon. Exemple : L'art est si beau. J'aime l'utilisation de 👼

Keywords: ange, bébé, fantastique, visage

Codepoints: 1F47C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )