Restez calme et plantez un arbre ! L'arbre à feuilles caduques est celui qui meurt pendant l'hiver et renaît au printemps. Ces arbres comprennent les chênes, les érables et les hêtres. Ils changent de couleur à l'automne et leurs feuilles tombent une fois qu'elles ont atteint leur pleine maturité pour l'année. L'emoji d'arbre à feuilles caduques montre un arbre rond plein de feuilles vertes et un petit tronc brun culminant en bas. Le terme caduque signifie « ont tendance à tomber ». Ces arbres perdent leurs feuilles en hiver. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de la nature, des arbres, des forêts, des jardins et de l'automne. Exemple : Peut-on aller voir l'érable🌳 quand l'automne arrive ? J'ai besoin d'une jolie photo Instagram.

Copie

Keywords: arbre, arbre à feuilles caduques, feuilles caduques, feuillu

Codepoints: 1F333

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )