Cet emoji d'étiquette est le plus souvent représenté comme un morceau de papier jaune ou beige avec un trou perforé enfilé avec du fil. Cette balise est souvent utilisée pour les clés ou d'autres éléments, et elle pourrait communiquer des sujets de dénomination ou d'étiquetage. Il pourrait également être utilisé pour représenter une étiquette de prix accrochée à des articles en vente dans un magasin. Pour les personnalités plus macabres, l'étiquette emoji pourrait représenter les étiquettes d'orteil qui sont souvent apposées sur les cadavres dans les morgues et les morgues.

Copie

Keywords: étiquette

Codepoints: 1F3F7 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )