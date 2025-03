Magia de texto unicode super divertida. monoespaçado conhecido como largura-fixa

Utilize esta ferramenta de letras monoespaçadas para gerar texto de largura fixa que pode ser copiado para o Facebook, Twitter, SMS, etc. As letras monoespaçadas podem imitar uma máquina de escrever ou um terminal de computador. São úteis quando deseja exibir dados tabulares (como numa folha de cálculo) com as colunas alinhadas.