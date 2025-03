Você está louco? Você está com raiva? Você está pronto para gritar com alguém tão forte que uma veia saltará de sua cabeça? O emoji do símbolo da raiva pode ser a sua escolha. O emoji de raiva mostra quatro linhas curvas vermelhas organizadas para formar um quadrado. É um símbolo popular para mostrar raiva nas histórias em quadrinhos. Use este emoji quando quiser expressar um sentimento de raiva, frustração ou ódio. Isso pode ser usado para descrever alguém que é mal-humorado ou uma criança que tem um acesso de raiva. Qualquer comportamento raivoso digno de “suspiro” será elegível para este emoji. Exemplo: Jen precisa se acalmar. Ela está tão brava 💢💢💢 com John.

Copiar

Keywords: com raiva, emoção, engraçado, símbolo de raiva

Codepoints: 1F4A2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )