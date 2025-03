O gráfico que aumenta com o emoji de ienes é um gráfico de linhas brancas com tendência para cima com um símbolo de ienes branco, tudo sobre um fundo quadrado verde. Este emoji pode ser usado quando seu negócio ou seus investimentos estão indo bem e aumentando!

Copiar

Keywords: crescimento, dinheiro, gráfico, gráfico subindo com iene, iene, iene em alta

Codepoints: 1F4B9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )