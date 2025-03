Você faz meu coração bater, muito. O emoji de coração batendo mostra que alguém ou algo está fazendo seu coração bater, ou que está tão quieto que você pode ouvir as batidas desse coração. O emoji de coração batendo mostra uma forma de coração com várias linhas de "som" ao redor. Este emoji dá uma sensação de excitação, excitação ou amor. Use este emoji ao falar sobre algo ou alguém que acelera as batidas do seu coração. Exemplo: Sempre que David vem ao meu coração 💓

Keywords: amor, batendo, coração, emoção, pulsante

Codepoints: 1F493

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )