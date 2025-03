Este emoji apresenta o símbolo do coração na cor azul. Este coração azul não é azul de tristeza, no entanto. Pelo contrário. É um coração amoroso e solidário que mostra que você se preocupa profundamente com o destinatário. Não hesite em enviar isso para os entes queridos do nada (piscadela, piscadela) para que eles saibam que você está pensando neles com bondade amorosa. A cor azul neste emoji de coração também pode ser usada para comunicar o apoio de policiais, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores essenciais.

Keywords: azul, coração, emoção

Codepoints: 1F499

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )