Isto não é bom o suficiente. Precisamos de algo melhor. O emoji do botão NG mostra um quadrado com um “NG” branco no centro. O emoji do botão NG representa o termo “ruim”. Também é usado para se referir a erros de gravação exibidos após programas de televisão japoneses. Use este emoji quando quiser se referir à TV japonesa ou quando quiser falar sobre algo ou alguém que não é bom o suficiente. Exemplo: Os produtos dessa rodada foram 🆖 . Mais sorte da próxima vez.

Keywords: botão ng, ng

Codepoints: 1F196

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )