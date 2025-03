O emoji do botão COOL é um quadrado cinza com a palavra “COOL” escrita em branco no centro. O botão legal pode ser usado quando você deseja mostrar rapidamente apoio a algo ou quando alguém mostra algo decididamente não legal e você deseja enviar sarcasticamente a eles um emoji com um revirar de olhos implícito.

Copiar

Keywords: botão "cool", cool, legal

Codepoints: 1F192

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )