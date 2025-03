Magia de texto unicode super divertida. Crie ✌aspas✌ para o Facebook, Twitter e qualquer outro sítio.

Esta ferramenta gera aspas em torno do seu texto (✌deste✌ ✌género✌), que pode copiar / colar no Facebook, Twitter, YouTube, SMS, etc. As aspas são frequentemente usadas de uma forma sarcástica, para indicar que alguém disse algo com o qual não concorda, ou para fazer comentários subtis sobre uma citação.