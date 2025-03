Le visage grimaçant et louchant représente un visage jaune circulaire avec un sourire grand ouvert et des yeux fermés - riant clairement de quelque chose d'hilarant. Cet emoji peut être utilisé lorsque vous riez si fort que personne ne peut voir vos yeux. Alternativement, vous pouvez l'utiliser si vous êtes un super méchant dont l'intrigue s'est déroulée comme prévu, et vous devez ricaner !

Keywords: bouche, rire, sourire, visage, visage souriant avec yeux plissés

Codepoints: 1F606

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )