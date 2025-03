Viens ici et fais-moi un gros câlin virtuel ! L'emoji du visage enlacé est un visage souriant avec deux mains en bas, grandes ouvertes et prêtes à être embrassées. C'est un emoji, rempli d'amour et d'attention. C’est un geste gentil et dégage une sensation de joie. Le même sentiment que vous ressentez lorsque vous allez chez votre grand-mère et qu'elle veut vous faire un gros câlin. Exemple : "Carol, je suis tellement excitée de te voir toi et les enfants ce week-end 🤗.

Copie

Keywords: câlin, gentil, visage, visage qui fait un câlin

Codepoints: 1F917

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )